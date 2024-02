L’Ucraina si ritira | persa Avdiivka | perché è una città chiave

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 17 febbraio 2024) L’esercito ucraino si èto da, lasul fronte orientale che da mesi affronta una feroce offensiva russa. Come i ben informati già sapranno, non si tratta di una caduta indolore. Quella delle scorse ore rappresenta la più grande vittoria di Mosca dopo il fallimento della controffensiva di Kiev dell’estate scorsa. “Secondo l’ordine ricevuto, ci siamoti dasulle posizioni preparate in anticipo”, ha scritto in un messaggio su Telegram il generale di brigata Oleksandr Tarnavski. Maè così centrale nel conflitto tra Russia e Ucrana? Cittadina industriale al centro del Donbass, ospitava il più importante impianto ucraino per la produzione di coke, un combustibile derivato dal carbone, oggi diventato uno dei punti cardine ...