Luciano Stella | “Il nostro cinema deve continuare a sperimentare e cercare novità”

dopo i fasti della scorsa stagione con lo scudetto dei record conquistato con Luciano Spalletti in Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Navigazione articoli Stella inserita

Susic, il mago bosniaco che fece litigare l'Inter e il Torino di Moggi, prima di diventare un idolo al PSG: E` il 13 giugno del 1979. A Zagabria si sta giocando un`amichevole tra i padroni di casa della Jugoslavia e la nazionale italiana guidata da Enzo Bearzot. Paolo R.

NBA Freestyle | Victor Wembanyama non continua a sorprendere: è proprio oltre il concetto di sorpresa: Anche i più “agguerriti” scettici stanno cominciando a ricredersi. Wembanyama non sembra affatto appartenere a una nuova categoria di giocatori. Il lungo degli Spurs è proprio l’unico della sua specie ...

Marco Trucco in audizione in Senato sulla liquidità internazionale del poker, il Presidente Garavaglia: “mi ha convinto!”: L'Intervento di Marco Trucco in audizione in Commissione Finanze del Senato sulla liquidità internazionale del poker. La reazione positiva del Presidente Garavaglia.