LUCCHESE - QUI TORINO. I bianconeri perdono il terzino Ntenda (Di sabato 17 febbraio 2024) La Juventus Next Gen, che domani sera, alle 20.45, ospiterà la LUCCHESE al "Moccagatta" di Alessandria, dopo un inizio complicato, ha iniziato una netta risalita ed oggi si trova all’ottavo posto in classifica, con 36 punti. L’obiettivo principale della squadra guidata da Massimo Brambilla rimane quello di consolidare e, se possibile, migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica. Tuttavia, per raggiungere tale traguardo, l’Under 23 bianconera dovrà fare a meno di Jean-Claude Ntenda. Il terzino francese, classe 2002, è stato ceduto in prestito al Sion. Jean-Claude Ntenda seguirà Tommaso Maressa, chiudendo la stagione 2023-2024 in terra elvetica. Cinque le apparizioni quest’anno di Ntenda, arricchite da un bellissimo gol contro la Pro Vercelli, in Coppa Italia. In questo momento la ... Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) La Juventus Next Gen, che domani sera, alle 20.45, ospiterà laal "Moccagatta" di Alessandria, dopo un inizio complicato, ha iniziato una netta risalita ed oggi si trova all’ottavo posto in classifica, con 36 punti. L’obiettivo principale della squadra guidata da Massimo Brambilla rimane quello di consolidare e, se possibile, migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica. Tuttavia, per raggiungere tale traguardo, l’Under 23 bianconera dovrà fare a meno di Jean-Claude. Ilfrancese, classe 2002, è stato ceduto in prestito al Sion. Jean-Claudeseguirà Tommaso Maressa, chiudendo la stagione 2023-2024 in terra elvetica. Cinque le apparizioni quest’anno di, arricchite da un bellissimo gol contro la Pro Vercelli, in Coppa Italia. In questo momento la ...

