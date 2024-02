(Di sabato 17 febbraio 2024) Si conclude con una bella notizia per l’Italia la sesta e penultima giornata dei Campionati Europei 2024 di, in corso di svolgimento a Bucarest (in Romania) fino a domenica 18 febbraio.ha infattito ladinella categoria di peso non olimpica dei 79 kg, centrando il nono podio consecutivo (su altrettante partecipazioni) nella rassegna continentale. L’azzurro, dopo aver perso ieri la semifinale contro il bielorusso Magomedkhabib Kadimagomedov (sconfitto oggi in Finale dal russo Akhmed Usmanov), ha dominato il match odierno con in palio la terza moneta battendo ai punti per 5-1 il turco Ramazan Ishak Sari e portando a casa ladella carriera...

Frank Chamizo combatterà per il bronzo nella categoria di peso non olimpica dei -79 kg dello stile libero agli Europei senior 2024 di Lotta in corso ... (oasport)

Bob Marley: One love, il biopic sul re del reggae: ... amore, fratellanza, lotta alla corruzione e all'oppressione, mi risulta impossibile appassionarmi ... Lashana Lynch, James Norton, Michael Gandolfini, Anthony Welsh Sceneggiatura: Zach Baylin, Frank E. ...

Lotta, Europei Bucarest: Chamizo in finale per il bronzo nei 74 kg: Frank Chamizo andrà a caccia domani della sua decima medaglia continentale. Il lottatore italo cubano ha ben figurato nelle prime uscite degli Europei di Bucarest , eliminando prima per 2 - 1 il serbo ...

Europei di Lotta, Chamizo conquista il bronzo: è la decima medaglia in carriera: Bucarest, 17 febbraio 2024 – Frank Chamizo ha fatto 10 e lode agli Europei di Lotta. L’Azzurro ha conquistato la sua decima medaglia continentale, in quattro categorie diverse. In bacheca ha ottenuto ...

Lotta, Frank Chamizo si prende il bronzo nei -79 kg e conquista la sua nona medaglia agli Europei!: Si conclude con una bella notizia per l’Italia la sesta e penultima giornata dei Campionati Europei 2024 di lotta, in corso di svolgimento a Bucarest (in Romania) fino a domenica 18 febbraio. Frank ...

Lotta, Europei Bucarest 2024: Frank Chamizo centra la finale per il bronzo!: Frank Chamizo combatterà per il bronzo nella categoria di peso non olimpica dei -79 kg dello stile libero agli Europei senior 2024 di lotta in corso a Bucarest, in Romania: l'azzurro tornerà domani su ...