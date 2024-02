Loreto, ragazzini molestati dal prof di religione: «Ero depresso». Il pm chiede 10 anni di carcere: LORETO «Chiedo scusa, ero depresso e stavo vivendo un momento di fragilità». Pensieri e parole dette in aula dal 47enne di Tivoli dallo scorso maggio ristretto ai domiciliari ...

“Ero depresso”, torna in aula il prof di religione accusato di pedofilia: per lui chiesti 10 anni: "La depressione non si cura con la pedofilia", così è scatta la richiesta a 10 anni di carcere da parte del pm e il pagamento di un milione ...

Il Loreto passa in vetta. Ostra e Arcignano ok: Nel girone D di Seconda Categoria, la capolista FC Osimo perde 3-1 contro il Castelfidardo, cedendo il primato al Loreto. Anche nel girone C, la lotta per la promozione diretta si restringe a Ostra e ...