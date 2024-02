Lodi | finti cadaveri in piazza Castello | non si fermano i manifestanti pro-Palestina

(Di sabato 17 febbraio 2024) La striscia di Gaza disegnata per terra. Al suo interno delle persone legate, con mani sporche di finto sangue, nastro adesivo sulla bocca edi bambini ricoperti con teli bianchi, anche questi macchiati di sangue; nel mentre delle voci, in italiano e in arabo, ricordano il dolore che molte vittime della guerra hanno provato. Questa la manifestazione che si è svolta oggi, dalle 10 alle 13, in. Esplicito e chiaro è il messaggio che si vuole mandare: far riflettere su quello che sta accadendo a nella striscia di Gaza, definito all'evento “un massacro a cui dobbiamo dire stop”. Il coordinamentoper laha organizzato questo flash mob, gli stessi che organizzarono il corteo del 28 gennaio: “c'è una forte necessità di ...

