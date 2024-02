è fallita a causa di una grave crisi di liquidità provocata da una classica corsa agli sportelli: i clienti della banca avevano cominciato a prelevare in massa i loro soldi. Da tempo i finanziamenti

(Di sabato 17 febbraio 2024) A un anno dal crolloSilicon Valley Bank, le banche regionali statunitensi sono di nuovo in. Questa volta a causa dei mutui nel settore degli edifici commerciali, indebolito dall’avanzata del lavoro a distanza. Leggi

«La musica non è solo arte, è emozione, sensazioni e coinvolgimento. È Come se fosse un’altra forma di comunicazione, un linguaggio universale che ... (iodonna)

Il dottor Patrizio Angelozzi inaugura "Dica 33", il nuovo percorso Unitre dedicato a medicina e salute: Si tratta di conversazioni ad ampio spettro sulle più sentite tematiche della salute e del benessere fisico, con la presenza di noti ed affermati medici. Giovedì 22 febbraio, alle 17, il Museo Emilio ...

Liste d’attesa in Liguria: sferzate ai direttori della sanità pubblica e altri fondi per quella privata: La Regione decide che i premi per i manager di Asl e ospedali saranno tarati sul numero di prestazioni. E intanto 35 milioni vanno alle ...

Lo spettro della crisi negli uffici vuoti: Negli Stati Uniti gli uffici sono sempre più vuoti. Secondo uno studio della Moody’s Analytics, nell’ultimo trimestre del 2023 è rimasto sfitto il 19,6 per cento dello spazio per uffici disponibile ...