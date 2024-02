Lo speciale Techetechetè su Mango con i filmati della figlia Angelina a Sanremo in onda a tarda notte

in onda su Rai 1, sarà trasmessa la puntata di Techetechetè dedicata a Mango dal titolo "Per riaverti pagherei" . Inoltre, durante la messa in onda di questa puntata speciale, sarà possibile

Sabato 17 febbraio alle 1:05 am su Rai 1 andrà in onda la riedizione di Techetechetè dedicato a Mango, dal titolo "Per riaverti pagherei", contenente le esibizioni della figlia Angelina Mango a Sanremo 2024. Essendo una riedizione, lo speciale dello scorso agosto è già disponibile su Raiplay.

