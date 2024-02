LIVE Venezia-Olimpia Milano 0-0 | Coppa Italia basket 2024 in DIRETTA | al via la prima semifinale a Torino!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:01 Squadre in campo, palla a due in arrivo! 18:00 QUINTETTI –: Spissu Casarin Tucker Simms Tessitori;: Napier Shields Hall Melli Voigtmann 17:58 Ultime fasi del riscaldamento! 17:55 In corso la presentazione delle due squadre, suona l’inno nazionale. 17:52 Sta per arrivare la presentazione delle due squadre; c’è fermento all’Inalpi Arena, con un importante carico di nuovi tifosi arrivati tanto dalla Laguna quanto dal capoluogo lombardo. 17:49 Non si è particolarmente espresso invece Ettore Messina, che però si può ritenere soddisfatto di quanto ha visto dai suoi in-Trento. Chiaramente la Reyer anche per condizione è avversaria molto dura, e non potrebbe essere altrimenti visto come è andata tutta laparte di ...