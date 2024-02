LIVE Vavassori-Alcaraz 6-7 | 1-6 | ATP Buenos Aires 2024 in DIRETTA | chiude in due l’iberico | primo set alla pari del piemontese

Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà la stella dell' ATP 250 di Buenos del primo titolo ATP in carriera a Cordoba) e Andrea Vavassori il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASiqui ladel match tra. Un saluto sportivo amici di OA Sport! 00.22 Le statistiche ci dicono di unda 80% di prime in campo, con il 67% di punti vinti sulla prima e il 71% sulla seconda.64% con la prima e 48% con la seconda. 00.20 Ottimoset diche ha avuto pbreak sul 3-2 in suo favore, oltre ad averne salvata una sul 3-3. E’ stato a due punti dalre un paio di volte, ma il tie break è stato senza storia (7-1). Nel numero due del mondo ha preso il largo. 00.18b.7-6(1), 6-1. Servizio e ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Spinge e fa il punto con il dritto lo spagnolo. 40-15 Non trova la palla di rovescio Alcaraz su ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Lungo il dritto inside in del l’azzurro . 15-30 Prima slice vincente. 0-30 Servre&volley di ... (oasport)

LIVE ATP Rotterdam, Delray Beach e Buenos Aires: Sinner in campo con Raonic: Segui con noi la diretta dei match che vedono tre azzurri impegnati nei quarti di finale: Jannik Sinner contro Milos Raonic a Rotterdam, Andrea Vavassori contro Carlos Alcaraz a Baires e Flavio Coboll ...

Sinner Raonic all'ATP Rotterdam 2024, il risultato in diretta live: Ora Sinner a Rotterdam e Cobolli a Delray Beach, Vavassori alle 22.30 a Buenos Aires: come verderli tutti Per gli abbonati Sky, Sky Sport Plus è disponibile sul canale Sky Sport Tennis premendo il ta ...

Sinner-Raonic all'ATP Rotterdam, il risultato in diretta live della partita: Sinner chiude il programma dei quarti di finale a Rotterdam con un confronto inedito. L'azzurro affronta per la prima volta in carriera Milos Raonic, ex n. 3 ATP e oggi n. 309 al mondo. Il match è in ...