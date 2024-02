LIVE Vavassori-Alcaraz 5-5 | ATP Buenos Aires 2024 in DIRETTA | sarà volata nel 1° set

Lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà la stella dell' ATP 250 di Buenos del primo titolo ATP in carriera a Cordoba) e Andrea Vavassori il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Spinge e fa il punto con il dritto lo spagnolo. 40-15 Non trova la palla di rovesciosu questa prima in kick. 30-15 Prima vincente alla “T”! 15-15 Servizio e volèe, non c’è bisogno della seconda per. 0-15 Prima smorzata della partita di, è vincente. Ieri almeno 20 contro Carabelli. 5-5 Altra super risposta ma il dritto successivo si ferma in rete. 40-30 Si gira ed esplode il dritto l’azzurro. Di poco lungo. 30-30 FANTASTICO. Tiene sulla corsae colpisce in lungolinea di dritto! Le sue continue variazioni non danno ritmo ad. 30-15 Gestisce bene di drittola risposta insidiosa in back di. 15-15 Stavolta c’è la prima, ma anche ...