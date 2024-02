LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | inizia lo strappo Attesa per Pizzolato

Leggi tutta la notizia su oasport

16:50 ERRORE PER! Non va il secondo tentativo di Nino, peccato! Adesso in pedana Karapetyan che tenta 175 kg 16:49 Nasar non sbaglia neanche il secondo tentativo e timbra 173 kg. Adesso il bilanciere torna nelle mani di: Nino prova la misura di 175 kg. Forza Nino! 16:47 Bene Robu che segna 171 kg ed alza l'asticella. Ora Nasar vuole aumentare il carico: prova 173 kg al secondo tentativo 16:46 Errore per Robu. Il moldavo rimane in pedana per riprovarci: è la sua ultima chance 16:45 Karapetyan non sbaglia ed alza 170 kg al primo tentativo. Ora Robu prova i 171 kg al suo secondo tentativo 16:44 GOOOOD LIIIIFT per Nino che segna 170 kg al primo tentativo. Ora in pedana l'armeno Karapetyan che prova la stessa misura 16:43 Nasar parte bene! 168 kg per lui. Ora ...