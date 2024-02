LIVE Sollevamento pesi | Europei 2024 in DIRETTA | bronzo di strappo per Pizzolato | inizia lo slancio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:13 Errore per Kofsha, non entrano i 187 kg del secondo tentativo. Ora torna in pedana Friedrich. Il tedesco prova 188 kg 17:12 C’è un cambio! 187 kg la misura di Kofsha 17:11 Entrano anche i 185 kg di Kofsha che rimane in pedana per alzare 186 kg 17:09 Bene il secondo tentativo del greco che riesce a tirare su 184 kg. Ora è il momento di Kofsha che mette un altro chilo nel bilanciere: sarà di 185 kg la sua prima chance 17:08 Friedrich realizza un’ottima prima alzata e mette a referto 183 kg. Ora è il momento nuovamente di Iakovidis: anche per lui 184 kg 17:07 Buona la prima misura di Iakovidis! Adesso è il momento di Friedrich che alzerà vistosamente l’asticella mettendo nel bilanciere 183 kg 17:04 Si ricomincia! Ninoparte dalla terza posizione dello! Il ...