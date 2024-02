LIVE Sinner-Griekspoor 6-2 | 5-4 | ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA | c’è il break per l’italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Doppio fallo. Davvero aè bastato aumentare di un minimo illlo per ottenere il. Questa ormai è la sua dimensione: dobbiamo felicemente abituarci. 0-40 Accelera col diritto lungolinea, palla in corridoio. 0-30 Eccola la risposta profonda, in rete il diritto del padrone di casa. 0-15 Non chiude la voléee viene punito dal passante di rovescio in corsa del. 4-4 In rete la risposta di rovescio dell’olandese. Vediamo se oraalzerà illlo in risposta. 40-0 Altro ace esterno. 30-0 Ace esterno. 15-0 Servizio vincente al centro dideve leggermente salire di ...