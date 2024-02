LIVE Sci di fondo | Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA | partiti i quarti maschili | l’Italia sogna con Pellegrino e Barp Fuori le azzurre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.06 Grande accoglienza del pubblico americano per Chicco. Start List 2° quarto di finale maschile: 2Federico ITA 2:52.09 15 RIEBLI Janik SUI 2:56.32 17 SCHOONMAKER James Clinton USA 2:56.71 26 PUEYO Jaume U23 ESP 2:58.69 27 GRATE Marcus SWE 2:59.22 30 BOLGER Kevin USA 2:59.57 20.03 Tutto facile dunque per Klaebo e Chanavat. Attendiamo news dalla direzione gara. Lucky loser provvisori Cyr e Golberg. 20.02 Ancora contatto che coinvolge Lucas Chanavat, dopo la squalifica di Canmore. Ha avuto la peggio Hellweger purtroppo. 20.01 Hellweger battezza le code di Klaebo, vedremo se terrà fino in. 20.00 Al via i: 1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2:50.32 12 HELLWEGER Michael ITA ...