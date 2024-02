LIVE Sci di fondo | Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA | partita la qualificazione maschile Dentro Monsorno e Ganz

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.39 Chiude la suaLucas Chanavat. Adesso Barp. 17.37 Partito Barp. Con il 2, prima dell’azzurro è partito anche Lucas Chanavat, il favorito della competizione insieme a Klaebo. 17.36LA! 17.33 Ci si aspetta unanelle prime posizioni da Hellweger, addirittura 2° a Canmore di meno di un secondo da Klaebo. Nelle batterie sarà un’altra storia, però vedere i colori azzurri davanti, seppur in una pleonastica, non fa mai male. 17.30 I numeri degli azzurri: Elia Barp (3); Federico Pellegrino (8); Michael Hellweger (17); Simone Daprà (49). 17.28 Lapartirà alle ore 17.36 con l’atleta ...

Come ha preso Elisabetta Gregoraci lo “scippo” della conduzione di Battiti Live ? Stando alla risposta che ha dato nella puntata di Tv Talk andata in ... (ilfattoquotidiano)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Caterina Ganz, Francesca Franchi e soprattutto Nicole Monsorno sono le carte italiane in questa ... (oasport)

Burnley-Arsenal 0-0 LIVE: aggiornamenti e risultato in tempo reale: Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Burnley - Arsenal live su 17/02/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Snowboard: tra stile e copetizione, a Obereggen la "Team Battle": Sci e snowboard, non manca nulla all'inverno di Obereggen, località altoatesina, cuore dello Ski Center Latemar (a 20 minuti da Bolzano) con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo. Continua il ric ...

Sci: Hintermann vince la discesa di Kvitfjell, Paris cade: Lo svizzero Niels Hintermann, 28 anni e terzo successo in carriera, ha vinto in 1.44.62 la discesa di Coppa del Mondo di Kvitfjell, in Norvegia. Dietro di lui l'austriaco Vincent Kriechmayr in 1.44.70 ...