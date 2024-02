LIVE Sci di fondo | Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA | Monsorno dentro | Ganz e Franchi fuori Guida Sundling

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Ultima, purtroppo, staccata di 25? ai 900 metri l’azzurra. 17.12 Partita anche Francesca, che su unacosì faticosa potrebbe anche qualificarsi. 17.12diciassettesima e sicura della qualificazione.trentesima, sta per uscire dalla top 30. 17.11davanti a tutte! La campionessa olimpica e mondiale in carica rifila 4?19 a Diggins. 17.11 Fahendrich si mette in terza posizione. 17.10 Si inseriscono nelle prime 10 anche le svedesi Karlsson ed Haegstroem. 17.09 Skistad giunge terza a +3?81. Tiril Udnes Weng dietro a Nicole. 17.08 Diggins, Svahn, Carl le prime 3 posizioni.ottava,sedicesima quando sono passate in 20 ...