LIVE Sci di fondo | Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA | in corso i quarti femminili L’Italia sogna con Pellegrino | sei azzurri al via

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStart List 3° quarto di finale femminile: 7 HAGSTROEM Johanna SWE 3:18.58 9 SMITH Samantha U23 USA 3:19.35 12 BRENNAN Rosie USA 3:21.12 13 DIETZE Anna-Maria GER 3:21.67 17 DAHLQVIST Maja SWE 3:23.30 30 GANZ Caterina ITA 3:27.88 19.39 Manca sempre il centesimo per fare l’Euro a Nicole Monsorno, che corre bene tutta la batteria ma nel finale giunge quinta e, di conseguenza, eliminata. Passano Carl e Svahn. La tedesca Keck e la finnica Joenssu diventano le nuove due lucky loser provvisorie. 19.34 Molto difficile ipotizzare un’azzurra in semifinale, perlopiù contro Carl e Svahn, le gare però vanno sempre corse e tutto può succedere. Monsorno va a caccia della prima semifinale della carriera. Start List 2° quarto di finale femminile: 3 SVAHN Linn YC SWE 3:14.99 Red shirt 6 CARL Victoria GER 3:18.57 16 KECK ...