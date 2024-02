LIVE Sci di fondo | Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA | fasi finali dalle 19 30 L’Italia sogna con Pellegrino | sei azzurri al via

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 ECCO I QUARTI DI FINALE: 1 SUNDLING Jonna SWE 3:10.17 5 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 3:18.17 22 NISKANEN Kerttu FIN 3:24.34 27 WENG Lotta Udnes YC NOR 3:26.30 28 JANATOVA Katerina CZE 3:26.48 29 QUINTIN Lena FRA 3:26.55 3 SVAHN Linn YC SWE 3:14.99 Red shirt 6 CARL Victoria GER 3:18.57 16 KECK Lena GER 3:22.24 18 MONSORNO Nicole ITA 3:23.37 20 JOENSUU Jasmi YC FIN 3:23.86 23 EIDUKA Patricija LAT 3:24.43 7 HAGSTROEM Johanna SWE 3:18.58 9 SMITH Samantha U23 USA 3:19.35 12 BRENNAN Rosie USA 3:21.12 13 DIETZE Anna-Maria GER 3:21.67 17 DAHLQVIST Maja SWE 3:23.30 30 GANZ Caterina ITA 3:27.88 2 DIGGINS Jessie USA 3:14.36 Yellow shirt 8 MYHRVOLD Mathilde NOR 3:19.05 11 GIMMLER Laura GER 3:20.42 15 RIBOM Emma YC SWE 3:22.21 21 STEINER Desiree SUI 3:24.33 26 KALVAA Anne Kjersti NOR 3:26.18 4 ...