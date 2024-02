LIVE Sci di fondo | Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA | clamoroso in USA! Pellegrino e Daprà in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAZZESCOOOOOOOOO CHEDI DAPRA’ CHE VOLA IN!!!!!OOO TIENE IN SALITA DAPRA!! 20.50 Tira Grond, azzurro coperto. Si parte! Seconda semimaschile: ANGER Edvin SWE NORTHUG Even NOR CLUGNET James GBRDAPRA’ Simone ITAMAKI Joni FINGROND Valerio SUI 20.48 Fuori Chanavat!!! L’azzuro ha concrete chance di podio. 20.47 C’E’ L’AZZURRO!!!!PER LUI!!!! Ce l’ha fatta a difendersi da Taugboel, che è lucky loser insieme a Riebli. GRANDEDI, che però si “addormenta” proprio negli ultimi metri e sarà fotofinish con Taugboel. Klaebo primo. Bene3° a 300 metri dalla fine. 20.44 Ritmo alto, Taugboel a tirare, Klaebo ...