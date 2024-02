LIVE Sci di fondo | Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA | alle 17 al via le qualificazioni femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.46 Caterina Ganz, Francesca Franchi e soprattutto Nicole Monsorno sono le carte italiane in questa. L’ultima atleta citata ha velleità anche, perché no, di semifinale. La veneta non è mai riuscita a spingersi finomigliori 12 in una gara veloce, seppur ormai in doppia cifra di, quest’oggi potrebbe essere la volta buona. 16.40 Benvenuti alladelledellaTL di(USA). Tra circa 20? al via la gara femminile con la norvegese Kalvaa. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladellad’apertura della tappa di Coppa del Mondo di sci di ...