LIVE Sci di fondo | Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA | al via i quarti femminili L’Italia sogna con Pellegrino | sei azzurri al via

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAStart List 1° quarto di finale femminile: 1 SUNDLING Jonna SWE 3:10.17 5 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 3:18.17 22 NISKANEN Kerttu FIN 3:24.34 27 WENG Lotta Udnes YC NOR 3:26.30 28 JANATOVA Katerina CZE 3:26.48 29 QUINTIN Lena FRA 3:26.55 19.27 Tre minuti alla partenza della prima batteria femminile, con nomi importanti al via. Jonna Sundling e Kristine Stavaas Skistad, due delle principali favorite, hanno infatti optato per il primo quarto. 19.23 Clamorosa l’eliminazione di Erik Valnes, che dilapida i 16 punti di vantaggio che aveva su Klaebo in Coppa del Mondo “”, venendo eliminato in qualificazione (32°). Adesso, un solo punto separa i due norvegesi in classifica, con il problema (per Valnes) che Klaebo ne conquisterà nell’ordine dei 100 al termine di questa gara. Non solo sarà ...