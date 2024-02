LIVE Sci di fondo | Sprint Minneapolis 2024 in DIRETTA | a breve le qualificazioni femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.52 Le favorite sono sempre le stesse, con un’aggiunta: Linn Svahn, Jonna Sundling, Kristine Stavaas Skistad, Maja Dahlqvist ed Emma Ribom si giocheranno la vittoria. Potrebbe aggiungersi sul podio anche la beniamina di casa, nel vero senso del termine, Jessie Diggins. La nativa del Minnesota vorrà fare benissimo davanti al pubblico che la accoglierà da vincitrice della Sfera di Cristallo. 16.46 Caterina Ganz, Francesca Franchi e soprattutto Nicole Monsorno sono le carte italiane in questa. L’ultima atleta citata ha velleità anche, perché no, di semifinale. La veneta non è mai riuscita a spingersi fino alle migliori 12 in una gara veloce, seppur ormai in doppia cifra di, quest’oggi potrebbe essere la volta buona. 16.40 Benvenuti alla ...