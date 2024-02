LIVE Sci alpino | Discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | prima posizione per Hintermann | Oderatt fuori dal podio

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS Le nevi svizzere di Crans Montana si tingono d'azzurro! Doppietta dell'Italia nella discesa libera bis di

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.22 Partito Nils Allegre. 12.22 Quintaprovvisoria per Odermatt, che al traguardo ha 75 centesimi di ritardo dal connazionale. 12.21 È in spinta totale Odermatt, che dopo metà gara paga 46 centesimi da. 12.20 Dopo due settori Odermatt ha 4 centesimi di ritardo da. 12.19 Quarto posto per Bennett a 29 centesimi da. Ora è il momento di Marco Odermatt. 12.19 Bennett guadagna nel terzo settore, lì dove lo svizzero aveva scavato il gap su tutti gli altri. 12.18 Dopo due settori Bennett ha 5 centesimi di vantaggio su. 12.17 È il momento ...

Vieri sciatore, da Totti a Bruno Conti commenti esilaranti. E lui reagisce così: Per San Valentino Vieri e la sua Costanza Caracciolo hanno deciso di mettere gli sci ai piedi e divertirsi sulla neve della skiarea di Campiglio. Entrambi alle prime armi, ma il coraggio non è mancato ...

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Bassino e Brignone prima e seconda, lezione di sci al mondo!: La startlist della seconda discesa di Crans-Montana, in programma dalle ore 10.30 di sabato: la ticinese è nella condizione ideale per firmare la doppietta, le azzurre ci provano per il podio (a ripos ...

Sci, la FIS annuncia: "Crans Montana potrebbe perdere i Mondiali 2027": La stazione svizzera di Crans Montana, scelta nel maggio 2022 per ospitare i campionati mondiali di sci alpino nel 2027, potrebbe perdere l'organizzazione per non aver fornito le garanzie finanziarie ...