LIVE Sci alpino | Discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | pochi minuti al via Paris per il podio | Odermatt favorito

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS La Coppa del Mondo di sci femminile concede il bis a Crans Montana . Seconda discesa libera consecutiva

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla testuale della discesa di, Norvegia, tappa della Coppa del Mondo 2023/di sci. Sulla pista norvegese va in scena la penultima prova di questa stagione. Quest'oggi sarà la prima volta che gli atleti affronteranno la pista nella sua interezza, dato che nella prima prova si è ...

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Bassino e Brignone prima e seconda, lezione di sci al mondo!: La startlist della seconda discesa di Crans-Montana, in programma dalle ore 10.30 di sabato: la ticinese è nella condizione ideale per firmare la doppietta, le azzurre ci provano per il podio (a ripos ...

Sci, la FIS annuncia: "Crans Montana potrebbe perdere i Mondiali 2027": La stazione svizzera di Crans Montana, scelta nel maggio 2022 per ospitare i campionati mondiali di sci alpino nel 2027, potrebbe perdere l'organizzazione per non aver fornito le garanzie finanziarie ...