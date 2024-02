LIVE Sci alpino | Discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | ottima gara di Hintermann | Odermatt resiste al quinto posto

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS Le nevi svizzere di Crans Montana si tingono d'azzurro! Doppietta dell'Italia nella discesa libera bis di

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.12 L’azzurro paga 82 centesimi dalla testa dopo metà, 13.12 47 centesimi di ritardo per Bosca dopo due settori. 13.11 È il momento di Guglielmo Bosca. 13.11 Diciannovesima posizione all’arrivo per Lehto a 1.45 dalla testa della. 13.10 Dopo tre settori il finlandese ha 83 centesimi di ritardo da. 13.09 Gli atleti di questo gruppo si stanno giocando l’accesso alle finali di, motivo per cui ogni posizione potrebbe essere fondamentale. 13.09 Partito Lehto. 13.08 Ottavoper il francese, che taglia i traguardo a 0.93 da. 13.08 ...