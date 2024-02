LIVE Sci alpino | Discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | Hintermann saldo al primo posto | grande bagarre per la top 10

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS Le nevi svizzere di Crans Montana si tingono d'azzurro! Doppietta dell'Italia nella discesa libera bis di

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.32 Trentatreesimoper il tedesco. 13.31 Schwaiger ha 1.56 di ritardo dopo il terzo settore. Ricordiamo che gli atleti ora partono con un intervallo di 1.30. 13.30 Ventiquattresimoper Seger, che si posiziona davanti a Lehto. Al momento il finlandese e Bosca sono a pari punti. 13.29 Seger ha 87 centesimi di ritardo dopo il terzo settore. 13.29 Ventottesima posizione per Pfiffner. 13.28 Pfiffner ha un ritardo di 1.09 dopo il terzo settore. 13.27 Ottavoper Mettler con 77 centesimi di ritardo da. 13.27 Lo svizzero ha 66 centesimi di ritardo dopo metà gara. 13.26 Partito ...

Sci, Bassino: "Ci ho creduto e ho insistito con pazienza": Dopo sei vittorie in gigante ed il titolo mondiale di SuperG dell'anno scorso per la piemontese Marta Bassino e' arrivata anche la prima vittoria ...

Sci, Bassino: "Ci ho creduto ed ho insistito con pazienza", Brignone: "Ho fatto quello che potevo fare": Dopo sei vittorie in gigante ed il titolo mondiale di SuperG dell'anno scorso per la piemontese Marta Bassino è arrivata anche la prima vittoria in discesa dopo una stagione in cui risultati - ...

Bassino e Brignone da capogiro, fantastica doppietta Italia in discesa e Pirovano 5ª! Gut-Behrami ancora sul podio: SCI ALPINO - Senza Goggia, le azzurre danno comunque una dimostrazione di forza e dominano la discesa-bis di Crans Montana: primo successo in questa specialità per un’indomabile Bassino, doppietta ...