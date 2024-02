LIVE Sci alpino | Discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | Hintermann bissa il successo del 2022 | Bosca si qualifica per le finali di Saalbach

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 14.18 Radamus chiude la gara in cinquantasettesima posizione.entra alledi. 14.17 Radamus ha 96 centesimi di ritardo dopo il secondo settore.può tirare un sospiro di sollievo… 14.16 Ora è il momento di River Radamus, ultimo atleta in gara quest’oggi. 14.16 Cinquantasettesima posizione per il norvegese. 14.15 Il norvegese classe 2003 ha 81 centesimi di ritardo dopo il secondo settore. 14.14 Partita la gara di Simen Sallaeg. 14.14 Trentesima posizione per Moeller, che arriva per la prima volta a punti in. 14.13 Dopo tre settori il norvegese ha 79 ...