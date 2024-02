LIVE Sci alpino | Discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA | Hintermann bissa il successo del 2022 Bosca appeso ad un filo per accedere alle finali

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE DI CRANS MONTANA D10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 14.07 Il francese ha 25 centesimi di ritardo dopo due settori. Attenzione a Caillot per. 14.07 Caillot accende luce verde nel primo settore. 14.06 Questi gli atleti che mancano alla conclusione della gara: 57 CAILLOT Ken 1998 FRA58 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol 59 SMITH Jack 2001 USA 60 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic 61 SELLAEG Simen 2003 NOR Head 62 RADAMUS River 1998 USA Rossignol 14.05 Haaser termina la propria gara al trentaseiesimo posto. 14.04 Luce verde per l’austriaco nel primo settore, che però perde 87 centesimi nel secondo. 14.03 Ultima posizione provvisoria per Kyle Alexander. È già partito Raphael ...

Il tecnico del Celta Vigo ed ex Napoli Rafa Benitez ha rilasciato un’intervista al The Athletic. Nella sua carriera fino ad ora ha vinto 13 trofei ... (ilnapolista)

Sci, Bassino: "Ci ho creduto ed ho insistito con pazienza", Brignone: "Ho fatto quello che potevo fare": Dopo sei vittorie in gigante ed il titolo mondiale di SuperG dell'anno scorso per la piemontese Marta Bassino è arrivata anche la prima vittoria in discesa dopo una stagione in cui risultati - nonosta ...

Sci, Bassino: "Ci ho creduto e ho insistito con pazienza": Dopo sei vittorie in gigante ed il titolo mondiale di SuperG dell'anno scorso per la piemontese Marta Bassino e' arrivata anche la prima vittoria ...

Bassino e Brignone da capogiro, fantastica doppietta Italia in discesa e Pirovano 5ª! Gut-Behrami ancora sul podio: SCI ALPINO - Senza Goggia, le azzurre danno comunque una dimostrazione di forza e dominano la discesa-bis di Crans Montana: primo successo in questa specialità per un’indomabile Bassino, doppietta ...