LIVE Sci alpino | Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | si comincia subito con Delago e Bassino

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS La Coppa del Mondo di sci femminile concede il bis a Crans Montana . Seconda discesa libera consecutiva

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KVITFJELL DALLE 12.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.09 I pettorali di partenza: 1 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head2 299466Nicol 1996 ITA Atomic3 299276Marta 1996 ITA Salomon 4 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol 5 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head 6 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol 7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head 8 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle 9 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head 10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic 11 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head 12 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol 14 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head 15 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head 16 56258 AGER ...