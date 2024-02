LIVE Sci alpino | Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | pazzesca Marta Bassino | può vincere!

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS La Coppa del Mondo di sci femminile concede il bis a Crans Montana . Seconda discesa libera consecutiva

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KVITFJELL DALLE 12.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.44 Ora la slovena Ilka Stuhec. 10.43 Gut-Behrami seconda a 1.11. Sì amici, la vittoria è vicina…ha veramente disputato unageniale e sensazionale. 10.42 Gut-Behrami lontanissima, 0.68 al terzo rilevamento. Non potrà recuperare più! 10.42 La svizzera è dietro di soli 0.07 al primo rilevamento, al secondo accusa ben 0.45! 10.41 Mai in gara Weidle. Sesta a 2.26, la peggiore finora. Adesso la gara entra nel vivo e capiremo se davveropuò vincere: c’è Lara Gut-Behrami. 10.40 Già 1.26 di ritardo per Weidle al secondo intermedio. 10.39 Raedler chiude seconda a ...