LIVE Sci alpino | Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | le azzurre ci riprovano I n di pettorale

17 febbraio ore 10:30, discesa libera clicca QUI 18 gennaio ore 10:30, superg clicca QUI Diretta tv su Rai 2 ed Eurosport, live timing su sito e app FIS.

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KVITFJELL DALLE 12.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella secondalibera di(Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo 2023-di scifemminile. Fermare Lara Gut-Behrami sembra diventata una missione quasi impossibile per tutte, ci provano lee le austriache nella replica della gara di ieri. Lara Gut-Behrami è lanciata verso la conquista della seconda Sfera di Cristallo in carriera, ma anche in gioco per tre coppette di specialità, in quella che può diventare una stagione quasi ...