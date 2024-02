LIVE Sci alpino | Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | inizia la gara | si arriva sino in fondo

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS La Coppa del Mondo di sci femminile concede il bis a Crans Montana . Seconda discesa libera consecutiva

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KVITFJELL DALLE 12.00 I PETTORALI DI PARTENZA 10.33 Nicol Delago guadagna tanto nel finale e chiude a 16 centesimi da Gauche. Tocca a Marta Bas, che ieri ha incantato con un pettorale alto. 10.32 Delago avanti di 2 decimi al primo rilevamento, poi paga 0.43 al secondo. Sempre troppa fatica nei curvoni. 10.31 Molto buona ladi Gauche. Chiude in 1’28?64. Tocca subito alle azzurre: ora Nicol Delago, che ieri non ha convinto. 10.31 C’è il sole nella parte bassa. 10.30 La transalpina trova cielo nuvoloso, visibilità non ottimale. La neve è più dura rispetto a ieri, le temperature si sono abbassate. 11.00ta lacon la francese Laura ...