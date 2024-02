LIVE Sci alpino | Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | Bassino e Brignone | magica doppietta! Sorprende la bosniaca Muzaferija!

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS Le nevi svizzere di Crans Montana si tingono d'azzurro! Doppietta dell'Italia nella discesa libera bis di

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KVITFJELL DALLE 12.00 11.47 Le buone notizie arrivano anche dall’anagrafe: Laura Pirovano ha 26 anni, Teresa Runggaldier 24. Martacomunque ne compirà 28 tra pochi giorni, è ancora abbastanza giovane. Abbiamo un futuro anche dopo Goggia e. Fino a qualche settimana fa non era scontato. E occhio a Vicky Bernardi, che scenderà a breve. 11.46 La classifica generale di Coppa del Mondo: 1 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1374 2 SHIFFRIN Mikaela USA 12093Federica ITA 1048 4 VLHOVA Petra SVK 8025 GOGGIA Sofia ITA 792 6 HECTOR Sara SWE 780 7 HUETTER Cornelia AUT 607 8 GISIN Michelle SUI 5859Marta ITA 568 10 MOWINCKEL Ragnhild NOR ...

Bassino e Brignone da capogiro, fantastica doppietta Italia in discesa e Pirovano 5ª! Gut-Behrami ancora sul podio: SCI ALPINO - Senza Goggia, le azzurre danno comunque una dimostrazione di forza e dominano la discesa-bis di Crans Montana: primo successo in questa specialità per un’indomabile Bassino, doppietta ...

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Bassino e Brignone prima e seconda, lezione di sci al mondo!: La startlist della seconda discesa di Crans-Montana, in programma dalle ore 10.30 di sabato: la ticinese è nella condizione ideale per firmare la doppietta, le azzurre ci provano per il podio (a ripos ...