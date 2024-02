LIVE Sci alpino | Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | Bassino e Brignone dominano! Pirovano sfiora la tripletta

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS La Coppa del Mondo di sci femminile concede il bis a Crans Montana . Seconda discesa libera consecutiva

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAMASCHILE DI KVITFJELL DALLE 12.00 I PETTORALI DI PARTENZA 11.21 Fuori l’americana Isabella Wright. Tocca a Teresa Runggaldier. 11.21 Per Martaci voleva proprio questo risultato dopo una stagione molto complicata. 11.20 I pettorali delle prossime italiane: 26 Teresa Runggaldier, 27 Nadia Delago, 38 Sara Thaler, 44 Vicky Bernardi. 11.19 La francese Romane Miradoli 19ma a 2.60. 11.18 La svizzera Stephanie Jenal è 19ma a 2.66. 11.17 Martanon aveva mai vinto in carriera ine, prima di oggi, vantava un solo podio. 11.15 La classifica dopo le prime 22: 1) Marta(Italia) 1’26?842) Federica(Italia) +0.54 3) Lara ...