LIVE Sci alpino | Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA | Bassino e Brignone dominano! Assurda la bosniaca Muzaferija!

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA LIBERA FEMMINILE BIS La Coppa del Mondo di sci femminile concede il bis a Crans Montana . Seconda discesa libera consecutiva

(Di sabato 17 febbraio 2024) I PETTORALI DI PARTENZA 11.34 La neozelandese Alice Robinson è 25ma a 2.85. 11.32 Federica Brignone a RaiSport: "Almeno oggi non ho buttato via la gara con gravi errori. Finalmente una discesa come so sciare. Sono orgogliosa e felice". 11.31 La classifica dopo le prime 30: 1) Marta Bassino (Italia) 1'26?84 2) Federica Brignone (Italia) +0.54 3) Lara Gut-Behrami (Svizzera) +1.11 4) Elvedina Muzaferija (Bosnia Erzegovina) +1.22 5) Laura Pirovano (Italia) +1.24 6) Ariane Raedler (Austria) +1.25 7) Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +1.47 8) Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) +1.76 9) Laura Gauche (Francia) +1.80 10) Ilka Stuhec (Slovenia) ...

