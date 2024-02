prevista per sabato 25 maggio 2024 alla RCF Arena di Reggio prevista per sabato 25 maggio 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia, è di dare linfa al mercato illegale di biglietti per eventi live.

LIVE Reggio Emilia-Napoli, Coppa Italia basket 2024 in DIRETTA: seconda semifinale in tempo reale (Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla DIRETTA LIVE di Reggio Emilia-Napoli, seconda semifinale della Coppa Italia di basket 2024! La Reggiana, qualificatasi come sesta testa di serie, ha eliminato dalla kermesse piemontese la finalista della passata stagione – ed una delle favorite alla vigilia – ovvero la Virtus Bologna, prevalendo sui bolognesi nel ‘derby Emiliano per 72-81. Decisivo Langston Dalloway con 20 punti insieme al compagno Mohamed Faye che ne ha messi a referto 16, con le V-nere che non sono riuscite a ribaltare l’inerzia della sfida cedendo alla ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladidelladi! La Reggiana, qualificatasi come sesta testa di serie, ha eliminato dalla kermesse piemontese la finalista della passata stagione – ed una delle favorite alla vigilia – ovvero la Virtus Bologna, prevalendo sui bolognesi nel ‘derbyno per 72-81. Decisivo Langston Dalloway con 20 punti insieme al compagno Mohamed Faye che ne ha messi a referto 16, con le V-nere che non sono riuscite a ribaltare l’inerzia della sfida cedendo alla ...

