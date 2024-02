LIVE Reggio Emilia-Napoli 69-59 | Coppa Italia basket 2024 in DIRETTA | Matteo Chillo a quota 15 punti | +10 Unahotels! Ultimi 5? decisivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out chiamato da coach Priftis. 71-65 Non trema la mano a Michal Sokolowski in lunetta: 2/2 e -6! 71-63 Galloway alza per Faye che schiaccia: +8a meno di quattro minuti dalla sirena finale! 69-63 Ennis protagonista con una penetrazione che vale il -6! 69-61 Ancora 2/2 per Ennis a cronometro fermo: -8 GeVi! Quinto fallo per, che chiude anzitempo la sua partita con 15segnati. 69-59 2/2 per Tyler Ennis dalla lunetta: -10! 69-57inarrestabile! Tripla e 15per lui oggi, micidiale. 66-57 Tyler Ennis deposita il pallone in fondo alla retina: ottima uscita dei partenopei dopo il ...