LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | Quadarella e la 4×100 sl mista a caccia del podio! Benedetta Pilato vuole la finale dei 50 rana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI BATTERIE, SEMIFINALI E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 17.13: CHE SORPRESAAAAAAA!!! Vince l’ucraino Vladyslav Bukhov che vince in 21?44, argento per l’australiano McEvoy e bronzo per Proud 17.09: Tra poco la secondadi giornata, quella dei 50 stile libero uomini. Il grande favorito è Cameron McEvoy. Questi i protagonisti: 1 COOPER Isaac AUS 7 JAN 2004 21.74 2 GKOLOMEEV Kristian GRE 4 JUL 1993 21.72 3 PROUD Benjamin GBR 21 SEP 1994 21.54 4 McEVOY Cameron AUS 13 MAY 1994 21.23 5 BUKHOV Vladyslav UKR 5 JUL 2002 21.38 6 SEELIGER Bjoern SWE 11 JAN 2000 21.67 7 SIMONS Kenzo NED 13 APR 2001 21.73 8 ANDREW Michael USA 18 APR 1999 21.77 17.07: Un dominio assoluto quello della svedese Sjoestroem che non sbaglia mai ...