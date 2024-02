LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | delude Tarantino nei 50 sl Tornano Paltrinieri nei 1500 sl e Benedetta Pilato!

le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda Alle 07:25 , da Doha, Qatar , si svolgono le batterie di nuoto dei Segue alle 09:45 la diretta dei Campionati Mondiali di

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI BATTERIE, SEMIFINALI E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 8.08: Questi i qualificati per le semifinali dei 50 dorso maschili: Masiuk, Armstrong, Gonzalez, Cooper, Coetze, Andrew, Lamberti, Brauschweig, Yoon, Saravia, Christou, Seelinger, Knedla, Santos, Jeffcoat, Makrygiannis 8.07: Buon terzo posto per Lamberti che chiude terzo con 24?88 nell’ultima batteria e si qualifica per la semifinale. Vince Masiuk con 24?58, secondo Armstrong con 24?66 8.04: Coetze vince con 24?75 la quarta batteria sopravanzando Andrew con 24?82, terzo Seelinger con 25?10. Ora Lamberti nell’ultima batteria 8.03: Gonzalez is on fire. Lo spagnolo, oro ieri nei 200 dorso, vince la terza batteria con 24?72 davanti a Cooper con 24?75, terzo Saravia con 25?02 8.00: ...