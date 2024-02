LIVE Nuoto | Mondiali 2024 in DIRETTA | CAPOLAVORO QUADARELLA! E’ d’oro negli 800 sl! Benedetta Pilato vola in finale nei 50 rana!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI BATTERIE, SEMIFINALI E FINALI DI OGGI: GLI ITALIANI IN GARA 19.00. L’appuntamento è per domattina alle 7.30 per l’ultima sessione di batterie, grazie per averci seguito e buona serata! 18.59: Piccola delusione per la 4×100 stile libero mista che non è riuscita a centrare la gara da podio ma sono andati molto forte gli altri e non troppo forte i nostri: quinto posto per gli azzurri. Non è riuscita Anita Bottazzo a centrare la sua secondairidata consecutiva e si è fermata in semi18.58: Suona l’inno di Mameli all’Aspire Dome per Simona Quadarella che ha l’oro di Doha al collo. 18.57: L’Italia festeggia la nona medaglia del suo Mondiale che è un oro, il secondo in questo Mondiale di Simona ...