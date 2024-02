LIVE Milano-Scandicci | Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA | sfida tra Egonu ed Antropova Giuseppe Arico

si disputerà la fase finale della Coppa Italia e, sottorete, si presenteranno quattro tra le migliori formazioni italiane: Milano, Scandicci, Chieri e Conegliano. Domani alle 15 la prima sfida (live

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alladi, match valido per la seconda semifinale delladi. E’ tutto pronto a Trieste per un weekend di grande, è finalmente arrivato il momento di assegnare uno dei trofei più ambiti e la tavola è apparecchiata per un grande spettacolo.per palati fini quella tra, due squadre costruite per vincere tutto in stagione ma che, almeno fino a questo momento, hanno raccolto poco in stagione. La formazione capitana da Alessia Orro occupa al momento ...