LIVE Milano-Scandicci 3-2 | Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA | Egonu e compagne vincono una battaglia e volano in finale!

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:20 L’appuntamento è a domani per la finale, OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:18 29 punti per Antropova con il 31% in attacco,si ferma a 26, ma la migliore del match è stata senza ombra di dubbio Raphaela Folie, la centrale azzurra ha confezionato una delle migliori prestazioni della sua carriera e ha chiuso il match con 18 punti e il 71% in attacco. 20:15 Sono serviti 5 set di puro spettacolo per decretare la seconda finalista e ancora una volta l’atto conclusivo sarà trae Conegliano. 15-10 Muroneeee di Folie su Antropova,in14-10 Bordata paurosa di Sylla, ci sono 4 match-point per. 13-10 Si insacca ...