LIVE Milano-Scandicci 2-1 | Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA | 11-18 | tie-break vicino!

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-24 Parallela imprendibile di Antropova. 14-23 Questa volta Malual ha trova l’attacco vincente. 13-23 Herbots spedisce le toscano a +10. 13-22 Errore in attacco di Malual,ha cambiato diagonale. 13-21 Ognjenovic serve una 5 a Herbots. 13-20 Primo tempo vincente di Rettke. 12-20 In rete il servizio di Cazaute. 12-19 Finisce qui la serie al servizio di Antropova. 11-19 Sette imprendibile di Nwakalor. 11-18 Gioco fermo per un video check che tarda ad arrivare. 11-17torna a +6. 11-16 Colpo piazzato a scavalcare il muro per Ting. 11-15 Murone di Egonu su Ting. 10-15 Pipe di Herbots, la belga è salita di colpi in questo parziale. 10-14 Errore in attacco di Zhu Ting. 9-14 Ci pensa Folie a sbloccare la situazione per. 8-14 Muro di Antropova ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-14 Ognjenovic non si intende con Nwakalor. 20-14 Primo tempo di Folie, la centrale azzurra sta ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 Muro ad uno di Antropova su Daalderop. 3-5 Egonu non trova le mani del muro. 3-4 Ace di Carol. 3-3 Non ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, ma non è finita la giornata cestistica. Alle 20:45 non perdete ... ()

Estrazione VinciCasa del 17 febbraio 2024: combinazione vincente: Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - I numeri ...del premio di prima categoria è necessario recarsi presso gli Uffici premi Sisal di Roma e Milano. Per ...

Estrazione del Lotto 17 Febbraio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto: Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino -...

Olimpia Milano in finale: 100-77 in una prova di forza totale con la Reyer Venezia: BASKET, COPPA ITALIA - L'EA7 Emporio Armani Milano raggiunge la finale per la terza volta in quattro anni con una netta vittoria per 100-77 sull'Umana Reyer Ven ...

LIVE LBA - L'Olimpia Milano vola in finale: Shields ne mette 28, affonda la Reyer: SHIELDS! Canestro e fallo da tre punti, libero a segno e Milano dilaga a +24. Bomba di Spissu con 3:30 da giocare nel quarto periodo. A segno anche Kabengele dalla distanza per il -18, 6-0 Reyer. Nel ...

LIVE Milano-Scandicci 1-1, Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA: 19-14, le lombarde rischiano di mettere la freccia: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-14 Sassata in parallela di Egonu. 21-14 Ognjenovic non si intende con Nwakalor. 20-14 Primo tempo di Folie, la centrale azzurra sta attaccando solo nei tre ...