LIVE Milano-Scandicci 1-1 | Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA | 19-14 | le lombarde rischiano di mettere la freccia

21-14 Ognjenovic non si intende con Nwakalor. 20-14 Primo tempo di Folie, la centrale azzurra sta attaccando solo nei tre metri! 19-14 Si ferma sul nastro il servizio di Carol. 18-13 Rettke pianta un chiodo in fast. 17-13 Ancora un primo tempo di Carol. 17-12 Diagonale di Egonu, Ting non riesce a tenere in difesa. 16-12 Torna a farsi vedere in attacco Carol. 16-11 Daalderop attacca in controtempo da posto quattro. 15-11 Acee di Nwakalor. 15-10 Sette vincente di Nwakalor. 15-9 Herbots prova l'attacco di seconda intenzione, ma sbaglia. 14-9 Colpo lungo in posto sei per Daalderop. 13-9 Diagonale profonda di Ting. 13-8 Ennesima sette del match per Folie. 12-8 Lungo il servizio di Antropova. 11-8 Ognjenovic insiste su Antropova. 11-7 Bordata di Egonu da seconda linea. 10-7 Antropova sfonda sulle mani del muro. 10-6 ...