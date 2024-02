LIVE Italia-Egitto 0-0 | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | tra poco l’inizio della partita!

le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport Live . In onda con l'Italia che affronterà la Croazia in una delle sfide più rispettivamente tra Egitto e Italia, e tra Prosecco DOC Imoco

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.10 Buongiorno e benvenuti alladideidi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, gli azzurri cercano la seconda vittoria. L’entra in scena aidicon una performance convincente, battendo gli Stati Uniti per 3-1 nella partita inaugurale a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Con questo successo, i Campioni d’Europa ...

LIVE Primavera 1, Cagliari-Torino 2-1 alla fine dle primo tempo. Mutandwa doppietta con Dell'Aquila che segna il gol del momentaneo pareggio: Sin dall'inizio il Torino non ha approcciato bene la partita ed è stato messo subito in difficoltà dal Cagliari partito a razzo in pressing. Mutandwa ha dato grande fio ...

Al via Beer&Food Attraction, le filiere dell’eating out si riuniscono a Rimini: Tutto questo è Beer&Food Attraction - The Eating Out Experience Show, il salone di Ieg, Italian Exhibition Group giunto alla sua 9a edizione, che da domani, 18 febbraio, fino a martedì 20, animerà la ...

Basket Frecciarossa Final Eight Coppa Italia, le innovazioni tecnologiche su DAZN: Basket Frecciarossa Final Eight Coppa Italia, le innovazioni tecnologiche su DAZN, È grande l’attesa per le semifinali e la finale della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket, in programm ...