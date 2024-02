LIVE Italia-Croazia 8-9 | Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA | azzurri deficitari in superiorità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4’44” Fondelli trova un angolo in possibile da posizione defilata. Questa è una magia innumerica.9-9. 5’10” Impeccabile ladella. Biljanka raccoglie al centro e non può sbagliare.8-9. 5’34” Traversa di Di Somma. Non è il suo Mondiale. Espulsione per Velotto, la seconda. 5’43” Fallo in attacco di Fondelli, poi contro-fallo della. 6’02” Recupera la sfera il Settebello. 6’22” Troppo spazio per Fatovic, ma Del Lungo devia in angolo. 6’49” Espulsione per l’. Tiro scontato di Velotto. Marziali raccoglie la respinta di Bijac e va a segno con il tap-in. ...