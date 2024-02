Indice Partite in Diretta Live del giorno Pronostici per oggi per non accumulare ulteriore distacco dal primo posto dell'Inter e, pareggiando invece contro Frosinone e Monza. Allegri deve fare i

LIVE Inter-Monza Primavera 0-0: inizia la prova di fuga per Chivu (Di sabato 17 febbraio 2024) In programma quest’oggi alle ore 13 c’è la giornata numero ventidue del Campionato Primavera 1 tra Inter e Monza. Continua la corsa dei nerazzurri per confermarsi in maniera netta e incontrastata al primo posto. Segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP LIVE Inter-Monza Primavera 0-0 13.04 inizia LA PARTITA. 13.02 Minuto di silenzio per le vittime di Firenze. Tutti al centro del campo. 13 Le squadre stanno entrando in campo: maglia arancione per l’Inter, Monza anche con la divisa da trasferta di colore bianco. 12.58 Milan e Torino entrambe sconfitti da Genoa e Cagliari. Grande chance di allungare per ... Leggi tutta la notizia su inter-news (Di sabato 17 febbraio 2024) In programma quest’oggi alle ore 13 c’è la giornata numero ventidue del Campionato1 tra. Continua la corsa dei nerazzurri per confermarsi in maniera netta e incontrastata al primo posto. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-0 13.04LA PARTITA. 13.02 Minuto di silenzio per le vittime di Firenze. Tutti al centro del campo. 13 Le squadre stanno entrando in campo: maglia arancione per l’anche con la divisa da trasferta di colore bianco. 12.58 Milan e Torino entrambe sconfitti da Genoa e Cagliari. Grande chance di allungare per ...

