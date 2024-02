LIVE Conegliano-Chieri 1-0 | Coppa Italia volley femminile 2024 in DIRETTA | Pantere avanti anche nel secondo set per 14-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-16 Vola via il primo tempo di Weitzel. 19-16 A segno con la fast De Kruijf. 18-16 Grobelna sfonda le mani del muro da zona 2. 18-15 Errore dai nove metri per Fahr. 18-14 Da rivedere l’attacco di Omoruyi dal centro del campo, pallone che esce abbondantemente a lato. 17-14 Non sbaglia Haak da zona 2. 16-14 Indirizza male la diagonale da zona 4 Cook, Santarelli chiama time-out. 16-13 Contrattacco vincente di Skinner. 16-12 Errore al servizio di Plummer. 16-11 MURO FAHRRR! 15-11 Diagonale vincente da zona 2 di Haak. 14-11 Si insacca tra la rete e il muro l’attacco di Grobelna. 14-10 Diagonale potentissima giocata da Plummer,vola sul +4. 13-10 Si ferma sul nastro l’attacco di Grobelna. 12-10 Passa l’attacco da zona 2 di Haak. 11-10 Uscita lungolinea a segno di Grobelna. 11-9 Ancora un ...