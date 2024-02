LIVE Biathlon | Staffetta maschile Mondiali 2024 in DIRETTA | Norvegia prima ad una frazione dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA IL MEDAGLIERE DEIDILADELLAFEMMINILE DIDALLE 13.45 17.33 Zero di Christiansen, che ipoteca la vittoria della. 17.32 SETTIMO POLIGONO: Christiansen entra con ampio vantaggio. 17.32 Ai 24.6 km Christiansen ha 36? su Samuelsson, che ha perso molto nell’ultimo tratto. 17.31 Giacomel ha superato Zawol e si lancia all’inseguimento di Vidmar. L’Italia ora è decima. 17.31 Fillon Maillet è rientrato su Doll. 17.30 In difficoltà Doll! Il tedesco ha perso 10 secondi su tutti ed è braccato da Fillon Maillet. 17.29 Ai 23.3 km rimane invariato il distacco tra Christiansen e Samuelsson. 17.29 L’Italia cambia in undicesima ...